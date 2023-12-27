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    Роман Ротенберг сказал «слово пацана» о Ленинграде 1980-х

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    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг встретился с актерами из сериала «Слово пацана», сообщает 27 декабря Sports.ru. Во вторник прошел новогодний вечер «Красной Машины».

    Звезды сериала поздравили с наступающим Новым годом юных хоккеистов из «Красной Машины Юниор» и сфотографировались с ребятами, в том числе в узнаваемых спортивных шапочках, снова ставших популярными после выхода фильма.

    Позже первый вице-президент Федерации хоккея России в своем телеграм-канале поделился впечатлениями от встречи и воспоминаниями о ленинградском детстве (Роман Ротенберг родился в 1981-м).

    «Я <…> рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале "Слово пацана". <…>

    Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ. В любые, даже самые трудные, времена можно вести себя как мужчина. Даже на такой улице можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства», — написал Ротенберг.

    Также Ротенберг выложил серию фотографий с актерами и постер в стиле сериала с надписью «Елка для пацанов».

    «Наше настоящее кино поддерживает наш настоящий спорт! Спасибо, пацаны! Стараемся играть так же искренне, как вы!» — резюмировал Ротенберг.

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    Роман Ротенберг
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    Комментарии 17

    Гость27 Дек 2023 в 21:30
    Слово ротенберга.
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