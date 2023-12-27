Роман Ротенберг сказал «слово пацана» о Ленинграде 1980-х

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг встретился с актерами из сериала «Слово пацана», сообщает 27 декабря Sports.ru. Во вторник прошел новогодний вечер «Красной Машины».
Звезды сериала поздравили с наступающим Новым годом юных хоккеистов из «Красной Машины Юниор» и сфотографировались с ребятами, в том числе в узнаваемых спортивных шапочках, снова ставших популярными после выхода фильма.
Позже первый вице-президент Федерации хоккея России в своем телеграм-канале поделился впечатлениями от встречи и воспоминаниями о ленинградском детстве (Роман Ротенберг родился в
«Я <…> рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале "Слово пацана". <…>
Поверьте, Ленинград конца
Также Ротенберг выложил серию фотографий с актерами и постер в стиле сериала с надписью «Елка для пацанов».
«Наше настоящее кино поддерживает наш настоящий спорт! Спасибо, пацаны! Стараемся играть так же искренне, как вы!» — резюмировал Ротенберг.