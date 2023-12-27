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    «Я там был. Зачем мне смотреть?» Глава Татарстана высказался о сериале «Слово пацана»

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    Глава республики Татарстан Рустам Минниханов не смотрел сериал «Слово пацана» и не собирается этого делать. Свое отношение к работе Жоры Крыжовникова он озвучил корреспонденту РИА Новости 27 декабря.

    «Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», — сказал Минниханов и добавил, что смотреть сериал не собирается.

    Премьерные серии «Слова пацана» вышли на онлайн-площадках 9 ноября. Фильм сразу же стал вирусным, а некоторые деятели Татарстана предложили его запретить. О том, что сериал может сыграть злую шутку с подрастающим поколением, заявляла, например, детский омбудсмен республики Ирина Волынец.

    А вот согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян выступили против запрета «Слова пацана». Из тех, кто смотрел сериал, только 13% считают, что он может плохо повлиять на подростков и подтолкнуть их к совершению преступлений.

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    Комментарии 16

    Гость27 Дек 2023 в 19:14
    Чушпан!
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