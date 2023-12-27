«Я там был. Зачем мне смотреть?» Глава Татарстана высказался о сериале «Слово пацана»

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов не смотрел сериал «Слово пацана» и не собирается этого делать. Свое отношение к работе Жоры Крыжовникова он озвучил корреспонденту РИА Новости 27 декабря.



«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», — сказал Минниханов и добавил, что смотреть сериал не собирается.

