«Покупать больше не придется». На Кольской АЭС внедрили установку по производству борной кислоты из отходов

Ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН разработали первую в России установку по производству борной кислоты из отходов, сообщает 28 декабря Интерфакс.

Технологию внедрили на Кольской АЭС в Мурманской области. Теперь, как уверяют создатели установки, там больше не придется закупать борную кислоту для работы ядерного реактора. Ее будут производить на месте, причем в количестве втрое больше необходимого для собственных нужд.

В сообщении уточняется, что установка позволяет выделять борную кислоту марки «А» из растворенного солевого сплава — и затем использовать её в повторных технологических режимах АЭС в качестве «нейрогасителя» в цепной ядерной реакции.

