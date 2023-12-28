«Покупать больше не придется». На Кольской АЭС внедрили установку по производству борной кислоты из отходов

Ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН разработали первую в России установку по производству борной кислоты из отходов, сообщает 28 декабря Интерфакс.
Технологию внедрили на Кольской АЭС в Мурманской области. Теперь, как уверяют создатели установки, там больше не придется закупать борную кислоту для работы ядерного реактора. Ее будут производить на месте, причем в количестве втрое больше необходимого для собственных нужд.
В сообщении уточняется, что установка позволяет выделять борную кислоту марки «А» из растворенного солевого сплава — и затем использовать её в повторных технологических режимах АЭС в качестве «нейрогасителя» в цепной ядерной реакции.
По данным КНЦ, промышленность России ежегодно потребляет около 25 тысяч тонн борной кислоты. Но производит ее единственное предприятие в стране. На фоне санкций она стала, как говорят ученые, «практически дефицитом». Планируется, что КАЭС до конца 2025 года полностью перейдет на потребление собственной борной кислоты.
Напомним, в первые месяцы пандемии COVID-19 Минздрав РФ официально рекомендовал борную кислоту еще и как средство от коронавируса.
По одной из инструкций, принятых в июне 2020 года, медработники после контакта с «ковидным» пациентом должны были в нос и в глаза закапать 2-процентный раствор борной кислоты. А рот и горло — прополоскать 70-процентным этиловым спиртом.