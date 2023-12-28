Причина — неурожай. Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился на 18%

Абхазия в 2023 году сократила экспорт мандаринов в Россию на 18%, причиной этого стала неурожайность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Абхазии 28 декабря.



С начала октября по сегодняшний день из Абхазии в Россию доставили 21,4 тысячи тонн мандаринов, тогда как за аналогичный период прошлого года было ввезено 26,1 тысячи.

В этом году, по прогнозам Минсельхоза, в республике смогут собрать около 30 тысяч тонн мандаринов против 50 тысяч в 2022 году.

По данным таможенного комитета Абхазии, из собранного в прошлом году урожая в Россию экспортировали около 40 тысяч тонн мандаринов.