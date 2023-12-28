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    Причина — неурожай. Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился на 18%

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    Абхазия в 2023 году сократила экспорт мандаринов в Россию на 18%, причиной этого стала неурожайность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Абхазии 28 декабря.

    С начала октября по сегодняшний день из Абхазии в Россию доставили 21,4 тысячи тонн мандаринов, тогда как за аналогичный период прошлого года было ввезено 26,1 тысячи.

    В этом году, по прогнозам Минсельхоза, в республике смогут собрать около 30 тысяч тонн мандаринов против 50 тысяч в 2022 году.

    По данным таможенного комитета Абхазии, из собранного в прошлом году урожая в Россию экспортировали около 40 тысяч тонн мандаринов.

    Для сравнения: Турция в 2022 году отправила в Россию 467 тысяч тонн мандаринов на общую сумму 274 млн долларов. В 2023 году их средняя стоимость выросла всего на 5% и составила 0,62 доллара за килограмм.

    Вместе с сокращением поставок мандаринов наблюдается и повышение их стоимости. В 2023 году цитрусовые подорожали больше, чем любые другие традиционные продукты для новогоднего стола. Средняя стоимость подскочила сразу на 35%.

    Какие именно мандарины пришлись по вкусу «Фонтанке» — цитрусы из Марокко, Китая, Турции или ЮАР — посмотрите в видеоновости.

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