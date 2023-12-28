Актер Милош Бикович женился

Актер Милош Бикович сыграл свадьбу. Об этом рассказал его коллега по фильму «Холоп-2» Иван Охлобыстин.
«Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу. У него прекрасная жена», — цитирует Охлобыстина издание «Аргументы и факты». Сам актер это не комментировал и в соцсетях о свадьбе не рассказывал.
Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич, пишет MSK1. Еще в сентябре прошлого года актер объявил о беременности своей подруги. По образованию Малич — юрист. В 26 лет она переехала в Сербию из Черногории. По словам Милоша, его возлюбленная порой ревнует его к экранным партнершам, и после съемок ему часто приходится объясняться с ней.
Ранее Бикович отмечал, что предпочитает венчание в церкви, а не обычную регистрацию в загсе. По его мнению, такой брак намного прочнее и глубже, чем просто оформление документов.
В феврале 2021 года Милош получил российское гражданство, за что он поблагодарил президента РФ Владимира Путина. В социальных сетях актер подчеркнул, что теперь считает Россию своей родиной и гордится своим паспортом.