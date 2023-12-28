    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    757мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.71eur101.35

    Актер Милош Бикович женился

    1478
    7 комментариев

    Актер Милош Бикович сыграл свадьбу. Об этом рассказал его коллега по фильму «Холоп-2» Иван Охлобыстин.

    «Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу. У него прекрасная жена», — цитирует Охлобыстина издание «Аргументы и факты». Сам актер это не комментировал и в соцсетях о свадьбе не рассказывал.

    Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич, пишет MSK1. Еще в сентябре прошлого года актер объявил о беременности своей подруги. По образованию Малич — юрист. В 26 лет она переехала в Сербию из Черногории. По словам Милоша, его возлюбленная порой ревнует его к экранным партнершам, и после съемок ему часто приходится объясняться с ней.

    Ранее Бикович отмечал, что предпочитает венчание в церкви, а не обычную регистрацию в загсе. По его мнению, такой брак намного прочнее и глубже, чем просто оформление документов.

    В феврале 2021 года Милош получил российское гражданство, за что он поблагодарил президента РФ Владимира Путина. В социальных сетях актер подчеркнул, что теперь считает Россию своей родиной и гордится своим паспортом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close