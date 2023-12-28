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    В Пулково хотят построить автобусный вокзал. С него отправятся международные и междугородние рейсы

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    Из аэропорта Пулково могут запустить автобусы в другие регионы и даже страны. Об этом сообщил 28 декабря вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».

    «Мы сейчас прорабатываем с аэропортом вместе автобусный вокзал на территории Пулково, чтобы можно было еще и обеспечить прибытие сюда междугородних и международных автобусов, которые также будут доставлять пассажиров в аэропорт Пулково из близлежащих регионов», — сказал он.

    Таким образом, путешественники, к примеру, из Пскова, смогут не заезжать на вокзал на Обводном канале, а сразу пересесть на автобус.

    Глава компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково, Леонид Сергеев уточнил, что создание автобусного вокзала войдет во вторую очередь воздушной гавани, которую сейчас проектируют.

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