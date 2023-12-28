В Пулково хотят построить автобусный вокзал. С него отправятся международные и междугородние рейсы

Из аэропорта Пулково могут запустить автобусы в другие регионы и даже страны. Об этом сообщил 28 декабря вице-губернатор Кирилл Поляков, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».



«Мы сейчас прорабатываем с аэропортом вместе автобусный вокзал на территории Пулково, чтобы можно было еще и обеспечить прибытие сюда междугородних и международных автобусов, которые также будут доставлять пассажиров в аэропорт Пулково из близлежащих регионов», — сказал он.

Таким образом, путешественники, к примеру, из Пскова, смогут не заезжать на вокзал на Обводном канале, а сразу пересесть на автобус.