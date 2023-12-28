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    Как минимум 10 человек погибли в ДТП в Турции. Причина — густой туман

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    Смертельная авария произошла на северо-западе Турции. Пока известно о 10 погибших и 59 раненых. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber 28 декабря.

    Авария произошла на шоссе в провинции Сакарья в направлении Стамбула. В массовое ДТП попали семь машин, в том числе три автобуса и грузовик. Предварительно, в результате аварии погибли 10 человек. Движение на трассе затруднено.

    Автор: youtube.com/docLIVE

    Предположительная причина — густой туман. Как рассказал губернатор Сакарьи Яшар Карадениз, ДТП началось с того, что легковушка врезалась в грузовик, затем в него врезались другие транспортные средства. По данным губернатора, некоторых людей сбили, когда они выходили из машин, в результате чего они погибли.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, пострадали 59 человек, из которых восемь — с серьезными травмами. Их доставили в больницы.

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    Комментарии 2

    DEMOMON28 Дек 2023 в 13:20
    Консерва.
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