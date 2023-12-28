Как минимум 10 человек погибли в ДТП в Турции. Причина — густой туман

Смертельная авария произошла на северо-западе Турции. Пока известно о 10 погибших и 59 раненых. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber 28 декабря.



Авария произошла на шоссе в провинции Сакарья в направлении Стамбула. В массовое ДТП попали семь машин, в том числе три автобуса и грузовик. Предварительно, в результате аварии погибли 10 человек. Движение на трассе затруднено.

