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    В Металлострое руку дробильщика затянуло в ленту. Он не выжил

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    Рабочая смена на производстве огнеупорных изделий в Колпинском районе Петербурга закончилась гибелью сотрудника. По предварительным данным, его затянуло в транспортёрную ленту.

    Экстренные службы на предприятие, расположенное на дороге в Металлострой, начали съезжаться накануне немногим позже семи часов вечера после звонка замначальника производства, стало известно «Фонтанке» 28 декабря.

    Несчастный случай произошёл с 52-летним дробильщиком. По предварительным данным, его рука попала в ленту так, что мужчине в результате сдавило грудь. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

    Погибший приехал из Таджикистана на заработки, проблем с миграционным законодательством у него не было. Все обстоятельства случившегося будет выяснять Следственный комитет.

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    Гость28 Дек 2023 в 10:35
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