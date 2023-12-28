В Металлострое руку дробильщика затянуло в ленту. Он не выжил

Рабочая смена на производстве огнеупорных изделий в Колпинском районе Петербурга закончилась гибелью сотрудника. По предварительным данным, его затянуло в транспортёрную ленту.
Экстренные службы на предприятие, расположенное на дороге в Металлострой, начали съезжаться накануне немногим позже семи часов вечера после звонка замначальника производства, стало известно «Фонтанке» 28 декабря.
Несчастный случай произошёл с 52-летним дробильщиком. По предварительным данным, его рука попала в ленту так, что мужчине в результате сдавило грудь. Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.
Погибший приехал из Таджикистана на заработки, проблем с миграционным законодательством у него не было. Все обстоятельства случившегося будет выяснять Следственный комитет.