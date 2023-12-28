Самолет Ан-24 из-за ошибки экипажа приземлился не на ВПП, а на реку Колыма

В Якутии утром 28 декабря воздушное судно Ан-24 при заходе на посадку в аэропорту Зырянка отклонилось от взлетно-посадочной полосы и село на песчаную косу реки Колыма. По предварительной версии, причиной стала ошибка экипажа в пилотировании. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Самолёт «Полярных авиалиний» выполнял пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, их эвакуировали с борта.
На место вылетели руководство авиакомпании «Полярные авиалинии», комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России. Якутская транспортная прокуратура ведёт проверку.
Представитель Росавиации проинформировал, что посадка на замёрзшую реку Колыма классифицирована как серьёзный авиационный инцидент. Самолёт, предположительно, повреждений не имеет. Решение по буксировке будет принято позже. Аэропорт Зырянка работает штатно.