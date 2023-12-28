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    Самолет Ан-24 из-за ошибки экипажа приземлился не на ВПП, а на реку Колыма

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    24 комментария
    Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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    В Якутии утром 28 декабря воздушное судно Ан-24 при заходе на посадку в аэропорту Зырянка отклонилось от взлетно-посадочной полосы и село на песчаную косу реки Колыма. По предварительной версии, причиной стала ошибка экипажа в пилотировании. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

    Самолёт «Полярных авиалиний» выполнял пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, их эвакуировали с борта.

    Фото: Росавиация
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    На место вылетели руководство авиакомпании «Полярные авиалинии», комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России. Якутская транспортная прокуратура ведёт проверку.

    Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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    Представитель Росавиации проинформировал, что посадка на замёрзшую реку Колыма классифицирована как серьёзный авиационный инцидент. Самолёт, предположительно, повреждений не имеет. Решение по буксировке будет принято позже. Аэропорт Зырянка работает штатно.

    Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
    Фото: Росавиация
    Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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