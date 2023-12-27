Депутат Хинштейн показал, как прокурор напал на офицера Росгвардии: видео

Депутат Госудумы Александр Хинштейн 27 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видео скандального инцидента в Ростове-на-Дону. Напомним, там прокурор атаковал офицера Росгвардии. Конфликт между представителями двух ведомств разгорелся во время пятничного застолья в кафе.
«Сегодня прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, жестоко избившему офицера Росгвардии, предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).<…> Накануне — из органов прокуратуры Ахметов был уволен», — написал Хинштейн.
Он выложил в запись драки с камеры наблюдения, после которой, как считает Хинштейн, «все становится очевидным».
«Надеюсь, этот беспрецедентный случай так и останется беспрецедентным, а жесткая и бескомпромиссная позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, считающих себя выше закона», — резюмировал Хинштейн.
Напомним, ранее депутат сообщил, что в кафе «возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга». Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв.