Депутат Хинштейн показал, как прокурор напал на офицера Росгвардии: видео

Депутат Госудумы Александр Хинштейн 27 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видео скандального инцидента в Ростове-на-Дону. Напомним, там прокурор атаковал офицера Росгвардии. Конфликт между представителями двух ведомств разгорелся во время пятничного застолья в кафе.



«Сегодня прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, жестоко избившему офицера Росгвардии, предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).<…> Накануне — из органов прокуратуры Ахметов был уволен», — написал Хинштейн.

