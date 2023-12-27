    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.71eur101.35

    Депутат Хинштейн показал, как прокурор напал на офицера Росгвардии: видео

    3177
    41 комментарий

    Депутат Госудумы Александр Хинштейн 27 декабря опубликовал в своем телеграм-канале видео скандального инцидента в Ростове-на-Дону. Напомним, там прокурор атаковал офицера Росгвардии. Конфликт между представителями двух ведомств разгорелся во время пятничного застолья в кафе.

    «Сегодня прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, жестоко избившему офицера Росгвардии, предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).<…> Накануне — из органов прокуратуры Ахметов был уволен», — написал Хинштейн.

    Он выложил в запись драки с камеры наблюдения, после которой, как считает Хинштейн, «все становится очевидным».

    Александр Хинштейн

    «Надеюсь, этот беспрецедентный случай так и останется беспрецедентным, а жесткая и бескомпромиссная позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, считающих себя выше закона», — резюмировал Хинштейн.

    Напомним, ранее депутат сообщил, что в кафе «возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга». Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Прокурор избил офицера Росгвардии
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 41

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    41
    close