Посмотрите, как Дворцовый мост разводят вместе с гирляндами и с Невы уплывает ледовый покров

Необычная разводка Дворцового моста во всем новогоднем облачении попала в объектив супервидовой веб-камеры Петербурга. А финал полуминутного таймлапса раскрывает тайну пропажи льда на Неве ниже Дворцового моста.

Дворцовый мост поднимал украшенные новогодними гирляндами крылья в ночь на 23 декабря. Тогда же на Неве разводили еще шесть мостов, чтобы пропустить одно судно. В кадр попал и проход под мостом ледокола «Капитан Плахин».

А когда крылья моста уже сводили, ледовый покров, что еще сковывал Неву вдоль берега, раскололся на части и уплыл, оставив лишь небольшой кусочек. Хотя одну из льдин в итоге принесло обратно.