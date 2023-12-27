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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Посмотрите, как Дворцовый мост разводят вместе с гирляндами и с Невы уплывает ледовый покров

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    Необычная разводка Дворцового моста во всем новогоднем облачении попала в объектив супервидовой веб-камеры Петербурга. А финал полуминутного таймлапса раскрывает тайну пропажи льда на Неве ниже Дворцового моста.

    Дворцовый мост поднимал украшенные новогодними гирляндами крылья в ночь на 23 декабря. Тогда же на Неве разводили еще шесть мостов, чтобы пропустить одно судно. В кадр попал и проход под мостом ледокола «Капитан Плахин».

    А когда крылья моста уже сводили, ледовый покров, что еще сковывал Неву вдоль берега, раскололся на части и уплыл, оставив лишь небольшой кусочек. Хотя одну из льдин в итоге принесло обратно.

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    ПетербургРазводка моста
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