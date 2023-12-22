Семь мостов разведут в Петербурге ночью, чтобы пропустить одно судно

В ночь с 22 на 23 декабря в Петербурге разведут сразу семь мостов на Неве и Большой Неве. По реке будут пропускать единичное судно, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Разведут переправы по следующему графику:

Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45,

— с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45, мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

— с 2:20 до 5:10, Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,

— с 2:00 до 5:00, Литейный мост — с 1:40 до 4:45,

— с 1:40 до 4:45, Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,

— с 1:20 до 4:50, Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,

— с 1:10 до 4:55, Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

В организации подчеркивают, что расписание является предварительным и может быть изменено. Оперативную информацию о разводках мостов публикуют на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».