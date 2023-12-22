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    Семь мостов разведут в Петербурге ночью, чтобы пропустить одно судно

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    В ночь с 22 на 23 декабря в Петербурге разведут сразу семь мостов на Неве и Большой Неве. По реке будут пропускать единичное судно, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Разведут переправы по следующему графику:

    • Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

    В организации подчеркивают, что расписание является предварительным и может быть изменено. Оперативную информацию о разводках мостов публикуют на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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