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    В Петербурге виртуоза по извинениям освободили в зале суда. Он настрелял на две статьи, но избежал колонии

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    Московский районный суд освободил фигуранта уголовного дела о стрельбе на юге Петербурга, получившего срок в колонии. Избегать строгого режима ему не впервой.

    О приговоре Азизбеку Бекниязову 27 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города. Его признали виновным в побоях, угрозе убийством и назначили 14 месяцев в колонии строгого режима. С учетом проведённого в СИЗО времени своё наказание он отбыл.

    «Бекниязов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщили в пресс-службе судов.

    Решение было оглашено 25 декабря. Для подсудимого, недавно встретившего 30-летний юбилей, оно, вероятно, стало подарком.

    Бекниязова заключили под стражу в октябре прошлого года после стрельбы на Ленсовета. Заявление писал его земляк — четверокурсник одного из городских вузов. Из материалов дела следует, что страха студент натерпелся вместе с товарищем, и в этом они не одиноки.

    Полицейские выяснили, что тот же стрелок ровно за четыре месяца до событий на Ленсовета — 3 июня прошлого года — запугивал человека во дворах на Пулковском шоссе. По версии обвинения, палил прицельнее и ранил в руку.

    Бекниязову предъявили обвинение в побоях и хулиганстве, которое в суде переквалифицировали на угрозу убийством. Вину он признал, уточнили в пресс-службе судов.

    Это не самые тяжкие статьи, которые вменяли мужчине. «Фонтанка» писала, что в 2018 году он получил 9 лет за покушение на убийство, но после апелляции квалификацию изменили на нетяжкий вред здоровью, и ехать в колонию строгого режима не пришлось. Потерпевшие и вовсе просили прекратить дело — им хватило извинений.

    Позже Бекниязов, помогая знакомому, заработал условный срок за похищение. Привлечь его пытались также за вымогательство и бандитизм, но до суда дело не дошло.

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