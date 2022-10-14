Стрельба в Петербурге привела к виртуозу по извинениям. Ему прощали покушение и отпускали бандитизм

Приезжий задержан за стрельбу в Московском районе Петербурга. Уголовное дело возбуждено, но практика подсказывает, что ему известны волшебные слова, после которых свидетели меняют показания, а потерпевшие земляки готовы прощать всё.

О задержании подозреваемого в хулиганстве 14 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Двумя днями ранее обратиться в полицию решился четверокурсник одного из вузов. По данным «Фонтанки», студент — гражданин Туркменистана 28 лет. Страха он натерпелся 3-го числа, оказавшись лицом к лицу с вооружённым знакомым на Ленсовета, 103. Тот, по словам заявителя, дважды выстрелил в воздух.

Накануне днём полицейские пришли за 27-летним подозреваемым, изъяли травматический пистолет. Оружие на него не зарегистрировано, зато мелькает на странице в соцсети между снимками голых торсов, из спортзалов, «Тойоты» и речных круизов. По информации «Фонтанки», в изоляторе временного содержания оказался выходец из Туркменистана, знакомый правоохранительным органам. В декабре прошлого года его приговорили к 4 годам условно за похищение человека. Так квалифицировали помощь товарищу, решившему проучить ухажёра сожительницы.

До этого он же успел попасть в новостные ленты в связи с «крышеванием» студентов-соотечественников и бара. Спортивного молодого человека задержали в Ивангороде с двумя такими же крепкими приятелями. Компании предъявили вымогательство, позже петербургский СК добавил статью о бандитизме. Нашлось место и покушению на убийство. С этим обвинением предполагаемый стрелок с Ленсовета сел на скамью подсудимых один и в феврале 2018 года в Невском суде получил 9 лет строгого режима. В колонию не уехал. Горсуд смягчил приговор, покушение стало причинением лёгкого и среднего вреда здоровью. Потерпевшие просили вовсе прекратить дело: к апелляции им стало достаточно устных извинений. Из решения следует, что от первоначальных показаний отказались и свидетели. Сам фигурант заявлял, что с помощью ИЖ пытался уравнять свои силы в споре с провокаторами, угрожавшими ему и родне. Умысла на убийство резиновыми пулями не было.



Решить дело миром коллегия не дала и назначила 4 года в колонии-поселении. В срок наказания зачли два года под стражей, и приобщиться к жизни в ИК снова не довелось.