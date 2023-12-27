«Я не очень хорошо себя вела и очень люблю маму». Что петербургские дети просят у Дедушки Мороза

Письмо Деду Морозу — традиция, о которой нельзя забывать, даже если дети уже не верят в волшебство. Создать атмосферу чуда можно, не выходя из дома. Для этого понадобится морозилка и немного муки. Читатели «Фонтанки» рассказывают о том, как устроена почта Деда Мороза в их семьях, и показывают письма детей.

В семье Александра дедушку очень ждут. Письмо для него кладут в морозилку. Волшебник приходит, пока все спят. Его никто никогда не видел, но с утра, когда дети прибегают на кухню, окно оказывается открытым, а на полу оставлены огромные белые следы. Ну разве не чудо?



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Многие из читателей «Фонтанки» отметили, что письма кладут в морозилку. А оттуда послания разными способами попадают к дедушке: их могут унести снеговики-почтовики или забирает сам волшебник. По традиции ребёнок пишет, хорошо ли он вёл себя в этом году и что бы хотел получить на праздник.



Ксюша честно призналась, что вела себя не очень хорошо. Но она очень любит маму, а на Новый год хочет овечку.



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Сонечка нарисовала для дедушки ёлку и снеговика и попросила «кошечку в клубочке».



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Аглая попросила прощения за «лож» и сказала, что хочет, чтобы дедушка устроил «сюрпис».



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Настя впечатлилась сказкой «Морозко» и захотела настоящую волшебную палочку, которая сможет заморозить любого. Письмо писали родители под строгую диктовку девочки. К посланию она приложила исполненный своей рукой портрет Деда Мороза.



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10-летний Саша отчитался, что учится только на «4» и «5», и поэтому хотел бы вознаграждение — резиновый пистолет «Скоростной зверь».



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Некоторые родители доверяют современным технологиям. Дети снимают видеообращение к дедушке, в котором также рассказывают, какие подарки хотели бы получить.

«Я сказала, что по электронной почте быстрее дойдет. Ну и время технологий и блогеров дает о себе знать», — написала Рина.



У Варвары четверо детей, старшей дочери 17 лет. Каждый год дети пишут одно красивое письмо. Потом семья в полном составе выходит во двор к ёлочке, сжигает послание с громким призывом: «Дедушка Мороз, выполни наши желания».

Уговорить написать письмо можно даже подростка. В этом случае школьник подробно расскажет о своих желаниях.



«В этом году уговорила 12-летнюю дочь написать письмо Деду Морозу. Подыграла мне — написала письмо с указанием артикулов WB и положила в морозилку», — рассказала Анна.



9-летний Миша не только для себя попросил раздвижные коньки на 36-й размер, но и для бабушки и дедушки — счастья, успехов, добра, а для мамы — поездку в Москву, потому что она туда сильно хочет. А также мира.



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Станислав предпочитает обычную почту: «Пишем письмо Деду Морозу, запечатываем в конверт и отправляем по почте в Великий Устюг. И ждём чуда! Обычно чудо спонсируют родители…»



В качестве бонуса — раритет. Письмо из детства корреспондента «Фонтанки» Евгении Горбуновой. Она мечтала о книге «Горбун из Нотр-Дама» и игрушечной лошадке.



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