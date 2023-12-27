Apple запретили продавать часы, прибыль от которых приносила $17 млрд в год

Компания Apple обжалует запрет на продажи смарт-часов, введенный Комиссией по международной торговле. Причиной стал патентный спор с медицинской технологической компанией Masimo Corp, пишет 27 декабря Bloomberg.



Запрет коснулся моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2, продажи которых приносят компании примерно $17 млрд в год. Компания намерена подать апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Накануне Apple также подала экстренное ходатайство об отмене запрета.



Компании спорят из-за функции по измерению уровня кислорода в крови. В октябре комиссия постановила, что Apple нарушила соответствующий патент на медицинские технологии, принадлежащий Masimo.

