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    Apple запретили продавать часы, прибыль от которых приносила $17 млрд в год

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    Компания Apple обжалует запрет на продажи смарт-часов, введенный Комиссией по международной торговле. Причиной стал патентный спор с медицинской технологической компанией Masimo Corp, пишет 27 декабря Bloomberg.

    Запрет коснулся моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2, продажи которых приносят компании примерно $17 млрд в год. Компания намерена подать апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Накануне Apple также подала экстренное ходатайство об отмене запрета.

    Компании спорят из-за функции по измерению уровня кислорода в крови. В октябре комиссия постановила, что Apple нарушила соответствующий патент на медицинские технологии, принадлежащий Masimo.

    Презентация Apple Watch Series 9 состоялась в сентябре этого года. Новые часы получили дисплей яркостью 2000 нит и новую функцию Double Tap. Часы считывают движение мышц и вибрацию, а еще умеют обмениваться контактами друг с другом.

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