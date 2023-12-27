Тест на «вирус». Как ловили петербуржца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы в конце 90-х

В Петербурге суд отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы. Его задержали спустя 24 года. Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, мужчина пробудет под стражей до 15 января 2024 года.
Преступление произошло в апреле 1999 года. Семилетнюю девочку нашли мертвой в одной из квартир Выборгского района. На теле ребенка обнаружили признаки сексуального насилия, а на шее — следы удушения. После этого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), но подозреваемого так и не нашли.
Пару месяцев назад появилась информация о причастности к преступлению мужчины 1983 года рождения. Его поимку спланировали. Как сообщает 47news, инспекторы ГИБДД остановили его фуру под предлогом якобы разбушевавшегося вируса. Полицейские передали мужчину специально подготовленным врачам, которые взяли у него «тест», чтобы впоследствии сопоставить его с биологической жидкостью с тела убитой.
15 декабря подозреваемый был задержан. Он полностью признал вину и подтвердил свои показания на месте происшествия.
На тот момент 15-летний парень учился с девочкой в одной школе. По данным следствия, подкараулив ее возле дома, подросток познакомился со школьницей и попросил впустить его в квартиру, якобы чтобы позвонить. Войдя, он осмотрелся, никого не увидел и совершил насилие. После этого он украл игровую приставку.
Сейчас дело переквалифицировали на пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Уже после задержания у подозреваемого в телефоне нашли фотографии детей.