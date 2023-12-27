Тест на «вирус». Как ловили петербуржца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы в конце 90-х

В Петербурге суд отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы. Его задержали спустя 24 года. Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, мужчина пробудет под стражей до 15 января 2024 года.



Преступление произошло в апреле 1999 года. Семилетнюю девочку нашли мертвой в одной из квартир Выборгского района. На теле ребенка обнаружили признаки сексуального насилия, а на шее — следы удушения. После этого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), но подозреваемого так и не нашли.