В Петербурге спустя 24 года задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы

Полиция Петербурга задержала предполагаемого насильника и убийцу ученицы первого класса. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 16 декабря, мужчина проник в квартиру, где жила девочка, а после надругательства задушил ее.
Семилетнюю девочку нашли мертвой 7 апреля 1999 года в одной из квартир Выборгского района. На теле ребенка были обнаружены признаки сексуального насилия, а на шее — следы удушения. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила от механической асфиксии.
Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Однако, несмотря на все усилия следователей, подозреваемый не был найден. В 2023 году дело переквалифицировали на пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ — «убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».
Спустя 24 года, 15 декабря 2023 года, оперативники получили информацию о причастности к преступлению мужчины 1983 года рождения. В тот же день он был задержан у дома в Московском районе. По данным правоохранителей, в тот день 1999 года мужчина позвонил в квартиру, в которой жила девочка, после чего вошел в помещение, надругался над первоклассницей и задушил ее руками.
В настоящее время подозреваемый задержан. На момент совершения преступления ему было 15 лет. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности: в 2003 году по статье 213 УК РФ (хулиганство) и в 2006 году по статье 158 УК РФ (кража).
По данным «Фонтанки», на данный момент мужчина разнорабочий: подрабатывает грузчиком, монтажником.
Обновлено в 11:28.
В ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что мужчина полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия. Уточняется, что после того, что подозреваемый сделал с ребенком, он похитил игровую приставку и скрылся с места происшествия. На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения. Уже известно, что следствие будет просить об аресте фигуранта.