В Петербурге спустя 24 года задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы

Полиция Петербурга задержала предполагаемого насильника и убийцу ученицы первого класса. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 16 декабря, мужчина проник в квартиру, где жила девочка, а после надругательства задушил ее.

Семилетнюю девочку нашли мертвой 7 апреля 1999 года в одной из квартир Выборгского района. На теле ребенка были обнаружены признаки сексуального насилия, а на шее — следы удушения. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила от механической асфиксии.

Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Однако, несмотря на все усилия следователей, подозреваемый не был найден. В 2023 году дело переквалифицировали на пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ — «убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».