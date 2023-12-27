Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде, несмотря на протесты оппозиции

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на агентство «Апсныпресс» 27 декабря.



Двадцать шесть из двадцати восьми присутствующих депутатов проголосовали за принятие такого решения на внеочередной сессии. Президент республики Аслан Бжания подписал документ, сообщает РИА Новости.