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    Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде, несмотря на протесты оппозиции

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    Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на агентство «Апсныпресс» 27 декабря.

    Двадцать шесть из двадцати восьми присутствующих депутатов проголосовали за принятие такого решения на внеочередной сессии. Президент республики Аслан Бжания подписал документ, сообщает РИА Новости.

    Госдача в Пицунде находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России, подписанному в 1995 году. Ее территория составляет более 180 гектаров. Новое соглашение между странами было подписано в Москве в январе 2022 года.

    Однако против ратификации выступают представители оппозиции и общественных организаций. Они собрались 26 декабря у здания парламента. По данным ТАСС, к ним вышел спикер Лаша Ашуба. Он заявил, что в парламенте обсудили ряд опций, которые «обезопасят республику».

    «Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это закон «О международных договорах», Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам Соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия», — заявил Ашуба.

    В свою очередь, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что документ не предусматривает передачу в собственность России территории, на которой находится госдача. Речь идет об аренде земли сроком на 49 лет, передают «Ведомости».

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