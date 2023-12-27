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    Триста литров водки, пива и вина. Что везли и пили пассажиры Пулково в 2023 году

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    Сотрудники Пулково пресекли незаконный ввоз 300 литров алкогольной продукции разной крепости в 2023 году. Треть случаев — приобретение большого количества алкоголя в duty free турецких аэропортов. Об этом сообщает таможня Пулково в среду, 27 декабря.

    Помимо Турции, пассажиры закупались спиртным при вылете из ОАЭ, Узбекистана, Сербии, ЮАР, Аргентины, Азербайджана и Таиланда. Единичные нарушения таможенники фиксировали на рейсах из Австралии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Италии, Маврикия, Панамы.

    Путешественники везли все: пиво, вино, ликеры, виски, водку, но исключительно для личного употребления, однако нарушая при этом закон. Стоимость незаконно ввозимой алкогольной продукции превысила 600 тысяч рублей.

    Как рассказали в пресс-службе таможни, недавно 25-летний петербуржец прилетел из Гамбурга транзитом через Стамбул с девятью банками пива, двумя бутылками вина, парой бутылок ликеров и бутылкой виски. Объем ввозимого алкоголя составил 7,5 литра.

    Молодой человек пояснил, что алкоголь приобрел для себя в duty free аэропорта вылета и не знал правил перемещения товаров через таможенную границу.

    «Один совершеннолетний пассажир имеет право беспошлинно ввезти не более 3 литров алкогольной продукции. При ввозе от 3 до 5 литров спиртное подлежит декларированию с уплатой таможенной пошлины с учетом крепости перевозимых товаров. Свыше 5 литров алкоголь признается товаром не для личного пользования и не может перемещаться физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС», — пояснил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.

    Ранее на пассажира Пулково возбудили уголовное дело из-за кражи брендовых духов из duty free. Ему грозит до двух лет колонии.

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    ПулковоАлкоголь
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