Триста литров водки, пива и вина. Что везли и пили пассажиры Пулково в 2023 году

Сотрудники Пулково пресекли незаконный ввоз 300 литров алкогольной продукции разной крепости в 2023 году. Треть случаев — приобретение большого количества алкоголя в duty free турецких аэропортов. Об этом сообщает таможня Пулково в среду, 27 декабря.



Помимо Турции, пассажиры закупались спиртным при вылете из ОАЭ, Узбекистана, Сербии, ЮАР, Аргентины, Азербайджана и Таиланда. Единичные нарушения таможенники фиксировали на рейсах из Австралии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Италии, Маврикия, Панамы.

Путешественники везли все: пиво, вино, ликеры, виски, водку, но исключительно для личного употребления, однако нарушая при этом закон. Стоимость незаконно ввозимой алкогольной продукции превысила 600 тысяч рублей.