Срок за брендовый аромат. Пассажиру Пулково грозит до двух лет колонии за кражу духов из duty free

Пассажир в Пулково хотел незаметно обворовать duty free, но не учел, что его снимает скрытая камера. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу 19 декабря.
В дежурную часть поступило сообщение, что в аэропорту Пулково из магазина duty free неизвестный похитил брендовую парфюмерную воду стоимостью более 16 тысяч рублей. Оперативники установили, что к краже причастен 37-летний житель Петрозаводска.
УТ МВД России по СЗФО
Выяснилось, что в ожидании рейса мужчина решил посетить duty free. Там его внимание привлекла парфюмерная вода. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, пассажир забрал с витрины духи и проследовал на вылет в Петрозаводск. Однако хищение зафиксировала камера видеонаблюдения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статья 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.