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    Срок за брендовый аромат. Пассажиру Пулково грозит до двух лет колонии за кражу духов из duty free

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    Пассажир в Пулково хотел незаметно обворовать duty free, но не учел, что его снимает скрытая камера. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу 19 декабря.

    В дежурную часть поступило сообщение, что в аэропорту Пулково из магазина duty free неизвестный похитил брендовую парфюмерную воду стоимостью более 16 тысяч рублей. Оперативники установили, что к краже причастен 37-летний житель Петрозаводска.

    УТ МВД России по СЗФО

    Выяснилось, что в ожидании рейса мужчина решил посетить duty free. Там его внимание привлекла парфюмерная вода. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, пассажир забрал с витрины духи и проследовал на вылет в Петрозаводск. Однако хищение зафиксировала камера видеонаблюдения.

    Фото: УТ МВД России по СЗФО
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    В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статья 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

    Фото: УТ МВД России по СЗФО

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