Срок за брендовый аромат. Пассажиру Пулково грозит до двух лет колонии за кражу духов из duty free

Пассажир в Пулково хотел незаметно обворовать duty free, но не учел, что его снимает скрытая камера. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западному федеральному округу 19 декабря.



В дежурную часть поступило сообщение, что в аэропорту Пулково из магазина duty free неизвестный похитил брендовую парфюмерную воду стоимостью более 16 тысяч рублей. Оперативники установили, что к краже причастен 37-летний житель Петрозаводска.