«Коммерсантъ»: в Москве за взятку арестован директор петербургского НИИ вакцин и сывороток

По подозрению в получении взятки суд в Москве арестовал врио директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Евгения Маковского. Он якобы просил 20 миллионов.

Как пишет «Коммерсантъ» 27 декабря, деньги должен был заплатить Сергей Иссерс, гендиректор компании «Русбиофарм». Она занимается дистрибуцией лекарств, в том числе универсальной вакцины «Конвасэл» от COVID, которую разработали в НИИВС. Деньги якобы полагались за продление срока действия договора.

Иссерс передавал часть суммы под присмотром оперативников. В момент получения денег был задержан посредник — житель Иркутска Игорь Рудых с судимостью за покушение на убийство. Он вину не признал.