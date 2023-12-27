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    «Коммерсантъ»: в Москве за взятку арестован директор петербургского НИИ вакцин и сывороток

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    По подозрению в получении взятки суд в Москве арестовал врио директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Евгения Маковского. Он якобы просил 20 миллионов.

    Как пишет «Коммерсантъ» 27 декабря, деньги должен был заплатить Сергей Иссерс, гендиректор компании «Русбиофарм». Она занимается дистрибуцией лекарств, в том числе универсальной вакцины «Конвасэл» от COVID, которую разработали в НИИВС. Деньги якобы полагались за продление срока действия договора.

    Иссерс передавал часть суммы под присмотром оперативников. В момент получения денег был задержан посредник — житель Иркутска Игорь Рудых с судимостью за покушение на убийство. Он вину не признал.

    Маковский руководил НИИ всего несколько месяцев. Его предшественник Виктор Трухин тоже в СИЗО по обвинению в растрате почти полумиллиарда рублей.

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