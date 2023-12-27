«Диор» пахнет керосином. Как купить в подарок подлинный парфюм

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Это раньше можно было спохватиться перед самым Новым годом, пойти в сетевой магазин косметики и взять с полки флакон Dior, Chanel или Guerlain. Да еще и по акционной цене. Сейчас искать привычные марки туалетной воды придется днем с огнем. И с риском напороться на самый натуральный, бессовестный и беспощадный фейк. При этом «реплики» внешне так качественно прикидываются оригиналом, что вывести их на чистую воду — задача уровня «эксперт». Объясняем, как отличить подделку от настоящего парфюма.



Итак, первая плохая новость. Если вы читаете этот текст, а какой-нибудь «Шалимар» маме на Новый год еще не купили, то добыть его вы уже не успеете. Потому что по нынешним временам закупку парфюма под ёлочку надо было начинать в ноябре. Или вообще летом. Но впереди еще как минимум 14 февраля и гендерные праздники, так что мотайте на ус.

Разумеется, главный лайфхак при покупке парфюмерии (если, конечно, задача — приобрести оригинал, а не шмурдяк какой-нибудь) — брать у надежного продавца. При этом популярные люксовые марки духов начали исчезать с полок офлайновых сетевых магазинов еще в 2022 году. Первыми закончились флаконы Chanel, потом вышли все остатки Dior, а теперь Yves Saint Laurent, Calvin Klein и Lacoste найти — целая проблема. Парфюмерные и косметические сети заполняют полки новыми марками, которые раньше просто не доходили до российского потребителя. Многие новинки хороши и уже заслужили благосклонное внимание «парфманьяков» — коллекционеров и ценителей парфюмерии. Но широкому потребителю эти флаконы абсолютно неизвестны и полноценной заменой «Коко Мадемуазель» или «Пуазон» под новогодней ёлкой не станут. Так что искомое придется заказывать в Интернете.



При этом специалисты категорически не рекомендуют покупать парфюмерию на маркетплейсах. Исключение — бюджетные (и не очень) флаконы российских марок, которые никому не придет в голову подделывать (но это временное явление).

Сейчас есть как минимум пять крупных интернет-магазинов, где заказывают парфюмерию коллекционеры: Randewoo, «Духи.рф», «Оренталь», «АллюрПарфюм» и BeautyDepot. Там можно найти то, чего давно нет на магазинных полках.



Если нужен конкретный аромат в небольшом объеме, можно купить отливант. Самый простой и надежный способ — сходить в так называемый парфюмерный бар: магазин, где можно послушать самые разные ароматы и купить несколько миллилитров понравившегося.



«В Петербурге отливанты продают в «Парфбаре», в Москве — в «Полфлакона», — говорит автор телеграм-канала «Парфманьяк на бегу» Елена Виноградова. — Преимущество в том, что там можно купить старые выпуски известных ароматов. Например, в рецептуру «Шалимар» регулярно вносятся незначительные вариации, из-за которых канва аромата остается неизменной, но общее впечатление может быть разным. Если, например, ваша мама носит «Шалимар» именно 2003 года выпуска, то достать 5–10 миллилитров именно его проще всего в парфюмерном баре. Но надо иметь в виду, что такой формат предназначен для повседневной носки, а не для длительного хранения — даже самые надежные атомайзеры испаряют жидкость».



Неполные флаконы подлинных люксовых духов продают в профильных телеграм-каналах или группах в ВК. Покупать парфюмерию с рук надежнее там, а не на сайтах бесплатных объявлений. Дело в том, что в сообществах по интересам администраторы блюдут репутацию, свою и своей площадки.

«Если кого-то из продавцов уличат в продаже подделки, ему частенько предлагают выбор: или вечный бан, или под видеозапись разбить спорный флакон, — говорит Елена Виноградова. — И такие видеоролики время от времени в профильных каналах появляются. Кроме того, у таких сообществ бывает опция безопасной доставки: деньги за покупку уходят администратору под гарантию его доброго имени, и продавец их не получит, пока покупатель не сообщит, что с товаром все в порядке».



Но если нужен конкретный, непочатый и подлинный парфюм крупной марки, заявившей о своем уходе с российского рынка, есть нетривиальный способ им разжиться: надо написать письмо во Францию. Можно попробовать прямо во флагманский магазин Chanel или Dior, изложив историю про маму, которой нужен только классический «Шанс» или «Аддикт». Практика показывает, что компании, которые отказались иметь дело со страной в целом, могут пойти навстречу конкретному человеку. Особенно если вы напишете письмо по-французски и как-то нечаянно забудете упомянуть, откуда вы.



Но рассчитывайте свои силы: стоимость доставки (прямой наверняка не будет) и комиссии за пересылки денег (российские карты точно не берут) могут повысить стоимость флакона минимум вдвое, а то и больше. Ну и надо понимать, что это игра вдолгую — духи будут добираться до вас несколько месяцев. То же самое касается и зарубежных интернет-магазинов. Там вполне реально что-то приобрести, если есть друзья-релоканты или действующая зарубежная карта для оплаты покупок — и, конечно, упорство организовать длинную и витиеватую логистическую цепочку, например через Турцию.

Кстати, о Турции. Купить подлинный парфюм можно и там. Но с какой-никакой гарантией — только в турецких Duty Free. В остальных турецких местах, особенно на базарах, вы вполне можете нарваться на сложно идентифицируемые подделки из арабских стран.



И вот тут мы переходим к самому интересному. Представьте, что вы уже держите в руках коробку с туалетной водой в пункте выдачи заказов. И у вас 10 минут, чтобы решить, настоящий это парфюм или поддельный.

Вторая плохая новость. К этой встрече со своим приобретением вы должны были подготовиться заранее.

«Универсального способа отличить подлинную парфюмерию от качественно выполненного фейка нет, — говорит Елена Виноградова. — Даже «бьющийся» на официальном сайте производителя батч-код больше не гарантия подлинности. Надо проверять дальше. И критерии у каждого конкретного наименования туалетной воды будут свои. Эти критерии надо искать на форумах парфманьяков или в Youtube. Шрифт и метод наклеивания этикетки, наличие или отсутствие слюды, тиснение коробки, кривизна, цвет и длина трубочки, форма отверстия распылителя, характеристики стекла флакона — все это придется рассматривать очень внимательно. «Прекрасные» люди, которые производят точные копии духов, могут изготовить такую подделку, что внешне даже специалисты ее не сразу отличат от оригинала. Да и сами ароматы могут быть очень похожи».



Пример — Lost Cherry от Tom Ford. Подделка может удовлетворять всем критериям оригинала — коды бьются, тиснение и шрифт на коробке соответствуют, флакон и крышечка — тоже. Но вот вокруг отверстия пульверизатора у оригинала выдавлен шестиугольник, а у подделки его нет.

Постойте, а как же обязательная маркировка парфюмерии, которую ввели еще в 2020 году, и «честный знак», который вроде бы должен защищать покупателя от фальсификата?



«Батч-код, «честный знак», штрихкод могут переклеить с оригинала, и вы не поймете, что это что-то поддельное, — говорит Валерия Ермакова, коллекционер, выпускница курсов Грасского университета и парфюмерный консультант «Парфбара». — По крайней мере, с первого взгляда: фейки могут быть хорошего качества. Покупать нужно в проверенном месте и хорошо знать аромат и упаковку. Универсального критерия распознавания подделок не существует: у каждого бренда есть свои отличительные характеристики в упаковке. Их можно не заметить сразу, но при сравнении они выступают маркером. Трубочки, спреи, завальцовка (металлический ободок на горлышке. — Прим. ред.) и крышка — это то, что нужно проверять сразу. И, конечно, запах — он может быть похож в первые секунды, но потом, как правило, все становится очевидно. Производители фейков чаще всего экономят на сырье, поэтому, даже если они сделали похожий «джус», то могут его разбавить или заменить дорогие ингредиенты на более дешевые».



Третья плохая новость. Критерии подлинности могут меняться. Например, производитель десять лет выпускал флакон с одним шрифтом, а потом у него случился локальный ребрендинг, и шрифт изменился. Флакон — подлинный, а критериям не соответствует. Кто умножает познания — умножает скорбь. Так что возвращаемся к первому пункту — покупаем у заслуживающих доверия продавцов. Или изучаем новые бренды и наименования. Парфманьяки, кстати, высоко оценивают премиальный сегмент парфюмерии крупных отечественных брендов, который сейчас представлен в том числе и в сетевых магазинах офлайн.

Ну и самое кислое напоследок. Четвертая плохая новость для тех, кто покупал парфюмерию в последний раз в 2021-м, — цена.



«Никогда не надо вестись на низкую цену, — говорит Валерия Ермакова. — Сейчас флакон «Шанса» Chanel или «Саваж» Dior стоят примерно как нишевые духи — это тысяч 16–20 за 100 мл».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»