    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    745мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.71eur101.12

    Выплаты российским военнослужащим увеличат на 4,5% в 2024 году

    1913
    20 комментариев

    Правительство РФ утвердило индексацию ряда выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал 25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

    Речь идет о выплатах в случае гибели при исполнении обязанностей военной службы и при увольнении по ранению или при прекращении контракта о пребывании в добровольческом формировании, а также о ежемесячной выплате при установлении инвалидности вследствие военной травмы.

    Индексация происходит «исходя из уровня инфляции». Документ также повышает страховые компенсации участникам добровольческих формирований, военнослужащим, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Кроме того, индексируются пособия сотрудникам полиции в случае получения увечья на службе и членам их семей в случае гибели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Выплаты военнослужащим
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close