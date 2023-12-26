Выплаты российским военнослужащим увеличат на 4,5% в 2024 году

Правительство РФ утвердило индексацию ряда выплат военнослужащим на
Речь идет о выплатах в случае гибели при исполнении обязанностей военной службы и при увольнении по ранению или при прекращении контракта о пребывании в добровольческом формировании, а также о ежемесячной выплате при установлении инвалидности вследствие военной травмы.
Индексация происходит «исходя из уровня инфляции». Документ также повышает страховые компенсации участникам добровольческих формирований, военнослужащим, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Кроме того, индексируются пособия сотрудникам полиции в случае получения увечья на службе и членам их семей в случае гибели.