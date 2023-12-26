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    «Интер РАО» к 2030 году построит в Казахстане три новые ТЭЦ

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    3 комментария

    Власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщил казахстанский телеканал 24KZ сегодня, 26 декабря.

    Новые станции в Семее и Кокшетау появятся в 2027 году. Третью ТЭЦ планируют запустить в 2030 году. Подрядчиком выступит российская компания «ИНТЕР РАО-Экспорт».

    Соответствующие соглашения были подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург 26 сентября.

    Предполагаемая стоимость ни одной ТЭЦ не называлась. Ранее вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр лишь отметил, что речь идет о строительстве под ключ, сообщал NUR.KZ.

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    ТЭЦКазахстан
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    Комментарии 3

    Гость26 Дек 2023 в 17:46
    За наши денежки.
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