«Интер РАО» к 2030 году построит в Казахстане три новые ТЭЦ

Власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщил казахстанский телеканал 24KZ сегодня, 26 декабря.



Новые станции в Семее и Кокшетау появятся в 2027 году. Третью ТЭЦ планируют запустить в 2030 году. Подрядчиком выступит российская компания «ИНТЕР РАО-Экспорт».



Соответствующие соглашения были подписаны в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург 26 сентября.



Предполагаемая стоимость ни одной ТЭЦ не называлась. Ранее вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр лишь отметил, что речь идет о строительстве под ключ, сообщал NUR.KZ.

