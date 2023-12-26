Театральный нейрофестиваль: спектакль про власть ИИ, нейро-предсказание и свидание с ИИ

27 декабря в клубе «Мачты» состоится «Нейрофестик» — театральный фестиваль-вечеринка, полностью созданный с помощью нейросетей — Kandinsky, Midjourney, Stable Diffusion, Stable Audio, Chat GPT, GigaChat, Yandex GPT и других.
Нейросети часто связывают с решением технических и монотонных задач. Однако фестиваль ставит своей целью исследовать, на что они способны в мире искусства, как самостоятельно, так и с участием настоящих художников. В рамках программы будут представлены различные элементы, раскрывающие возможности нейросетей в областях драматургии, музыки, дизайна и других.
Центральным событием однодневного фестиваля станет премьера спектакля по пьесе «Скам» режиссера и драматурга Фомы Попова, созданной совместно с Chat GPT. В основе сюжета история о том, как искусственный интеллект получает власть над теневой экономикой. Фома Попов — драматург, режиссер, оператор, программист и медиахудожник. Окончил операторский факультет СПбГИКиТ. Автор спектаклей «Шон и Джессика шоу», «День Учителя | 2048», «Могучий» и других.
Также на фестивале будет представлен нейро DJ-set от ZENKA. ZENKA — модельер, диджей, художник и автор электронной и инструментальной музыки, певица и резидент лейбла Soviett Records. Она представит свой авторский DJ-set под названием «Synthetic Groove», созданный с использованием элементов, сгенерированных нейросетями. Музыка будет сопровождаться анимацией, созданной с использованием сгенерированных изображений.
Фестиваль также предлагает попробовать эксклюзивный коктейль, специально созданный командой и клубом «Мачты» на основе сгенерированного рецепта. В дополнение, гостям будет предложено нейро-предсказание на Новый год, а также возможность попробовать свои силы в нейропикапе — сходить на виртуальное свидание с персонажем, обладающим встроенным искусственным интеллектом.
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Арина Хек