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    Директор балета на льду Каминов: ледовые шоу убьют фигурное катание

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    Многочисленные ледовые шоу могут отрицательно сказаться на популярности фигурного катания, считает директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

    «Я боюсь, что мы перекормим зрителя ледовыми шоу. Ну это же невозможно — четыре больших труппы. В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал. Откуда там может быть Авербух? Так они создают специальные мини-программки для групп по 15–20 человек. И вот начинается чёс по всем деревням. И это грозит только одним: они убьют фигурное катание. И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч», — заявил Каминов.

    Ранее он заявил, что Елизавета Туктамышева не подходит на роль лебедя в балете на льду. Полную версию интервью с директором Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаилом Каминовым читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

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    Фигурное катаниеБалет на льду
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