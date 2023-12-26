Директор балета на льду Каминов: ледовые шоу убьют фигурное катание

Многочисленные ледовые шоу могут отрицательно сказаться на популярности фигурного катания, считает директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».



«Я боюсь, что мы перекормим зрителя ледовыми шоу. Ну это же невозможно — четыре больших труппы. В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал. Откуда там может быть Авербух? Так они создают специальные мини-программки для групп по 15–20 человек. И вот начинается чёс по всем деревням. И это грозит только одним: они убьют фигурное катание. И родители уже начинают понимать, что их ребенок будет одним из тысяч», — заявил Каминов.