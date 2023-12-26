Директор балета на льду: Ну какой лебедь из Туктамышевой?

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не подойдет для исполнения роли Лебедя в балете на льду. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.
«Ну какой из Туктамышевой лебедь? Вы Туктамышеву живьём видели? Рост какой? Туктамышева — очень хорошая девочка, я её очень люблю, она мне очень нравится, но она никогда не пойдёт в балет. Она для классики не очень годится. Да и мы ее не сможем пригласить. Она же пойдет кататься за зарплату 100 тысяч, понимаете? Нет, это всё далеко в прошлом, у нас всё теперь на коммерческой основе», — заявил Каминов.
Каминов также добавил, что ледовые шоу, в отличие от его балета, работают от одних школьных каникул до других. Кроме того, в таких шоу нет артистов на зарплате.
«Мы практически репертуарный театр. А шоу работают по другому принципу. Там за две недели до шоу собирается народ… Кордебалет учит свои номера, солисты разучивают раньше свои номера, собирают всё это, и они работают в дни каникул каждый день по два спектакля. Потом перерыв до следующего большого «чёса» — весенние каникулы. У них нет людей на зарплате. Они получают свои деньги только за выступления. Вот это разница между нами и ними. И то, и это имеет право на жизнь», — добавил Каминов.
Также он рассказал о том, как видел живого Николая Панина-Коломенкина, первого отечественного олимпийского чемпиона, и как в 1964 году отмечал вместе с молодым Алексеем Мишиным его бронзовую медаль чемпионата СССР. Полную версию интервью читайте в ближайшее время на «Фонтанке».