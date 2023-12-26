Директор балета на льду: Ну какой лебедь из Туктамышевой?

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не подойдет для исполнения роли Лебедя в балете на льду. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга Михаил Каминов.



«Ну какой из Туктамышевой лебедь? Вы Туктамышеву живьём видели? Рост какой? Туктамышева — очень хорошая девочка, я её очень люблю, она мне очень нравится, но она никогда не пойдёт в балет. Она для классики не очень годится. Да и мы ее не сможем пригласить. Она же пойдет кататься за зарплату 100 тысяч, понимаете? Нет, это всё далеко в прошлом, у нас всё теперь на коммерческой основе», — заявил Каминов.