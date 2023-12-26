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    Более 90 подозреваемых в нападении на туристов задержаны в Стамбуле

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    В столице Турции Стамбуле правоохранители задержали около сотни подозреваемых в нападении на туристов.

    Злоумышленники вынуждали туристов оплачивать большие счета в развлекательных заведениях, отбирали у них кошельки и телефоны, а также нападали и избивали их, сообщил 25 декабря телеканал TELE1. Операции по поиску и задержанию преступников проводились одновременно в 13 районах Стамбула.

    «В ходе операций были пойманы и задержаны 96 подозреваемых. Подозреваемых отправляют в суд после рассмотрения их дел в полицейском участке», — говорится в публикации.

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    ТурцияТуристыНападение на туристов
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