Более 90 подозреваемых в нападении на туристов задержаны в Стамбуле

В столице Турции Стамбуле правоохранители задержали около сотни подозреваемых в нападении на туристов.



Злоумышленники вынуждали туристов оплачивать большие счета в развлекательных заведениях, отбирали у них кошельки и телефоны, а также нападали и избивали их, сообщил 25 декабря телеканал TELE1. Операции по поиску и задержанию преступников проводились одновременно в 13 районах Стамбула.



«В ходе операций были пойманы и задержаны 96 подозреваемых. Подозреваемых отправляют в суд после рассмотрения их дел в полицейском участке», — говорится в публикации.

