Минфин: долю государства в Сбербанке не сократят

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, ждет ли Сбербанк приватизация. Как он заявил 26 декабря в эфире телеканала «Россия-24», в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство, этого банка нет.
«Мы ориентировались на крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там «50% плюс». Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — отметил Силуанов (цитата по РИА Новости).
По словам министра, есть другие банки, в которых государство владеет больше чем контрольным пакетом, и предложение Минфина направлено именно на такие банки.
Напомним, 21 декабря министр финансов сообщил о внесении в правительство списка из примерно 30 компаний, где доля государства более 50%, для того, чтобы сократить эту долю участия, не теряя контрольный пакет. Силуанов тогда отметил, что «это могут быть десятки-сотни миллиардов».
Как сообщал ТАСС, глава Сбера Герман Греф допустил приватизацию Сбербанка. По его мнению, приватизация 25% акций банка могла бы повысить инвестиционную привлекательность российского рынка.