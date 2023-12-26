Минфин: долю государства в Сбербанке не сократят

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, ждет ли Сбербанк приватизация. Как он заявил 26 декабря в эфире телеканала «Россия-24», в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство, этого банка нет.



«Мы ориентировались на крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там «50% плюс». Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — отметил Силуанов (цитата по РИА Новости).



По словам министра, есть другие банки, в которых государство владеет больше чем контрольным пакетом, и предложение Минфина направлено именно на такие банки.

