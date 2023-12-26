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    Минфин: долю государства в Сбербанке не сократят

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    Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, ждет ли Сбербанк приватизация. Как он заявил 26 декабря в эфире телеканала «Россия-24», в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство, этого банка нет.

    «Мы ориентировались на крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там «50% плюс». Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — отметил Силуанов (цитата по РИА Новости).

    По словам министра, есть другие банки, в которых государство владеет больше чем контрольным пакетом, и предложение Минфина направлено именно на такие банки.

    Напомним, 21 декабря министр финансов сообщил о внесении в правительство списка из примерно 30 компаний, где доля государства более 50%, для того, чтобы сократить эту долю участия, не теряя контрольный пакет. Силуанов тогда отметил, что «это могут быть десятки-сотни миллиардов».

    Как сообщал ТАСС, глава Сбера Герман Греф допустил приватизацию Сбербанка. По его мнению, приватизация 25% акций банка могла бы повысить инвестиционную привлекательность российского рынка.

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