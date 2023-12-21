Минфин составил список компаний с госучастием для возможной приватизации

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о внесении в правительство списка из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Эту инициативу, впрочем, еще предстоит обсудить, передает РИА Новости.
«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что «это могут быть десятки-сотни миллиардов», а всего крупных компаний, в которых можно было бы снизить долю государства, около 30.
В октябре 2020 года Силуанов рассказывал, что государство может принять решение о приватизации компаний с госучастием помимо тех, приватизация которых уже предусмотрена в бюджете. Он подчеркивал, что этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения привлечения доходов в бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях.
«Вы знаете, здесь есть разные точки зрения, но, мне кажется, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово», — добавил он (цитата по ТАСС).