Минфин составил список компаний с госучастием для возможной приватизации

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о внесении в правительство списка из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Эту инициативу, впрочем, еще предстоит обсудить, передает РИА Новости.



«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».



Он отметил, что «это могут быть десятки-сотни миллиардов», а всего крупных компаний, в которых можно было бы снизить долю государства, около 30.

