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    Минфин составил список компаний с госучастием для возможной приватизации

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    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о внесении в правительство списка из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Эту инициативу, впрочем, еще предстоит обсудить, передает РИА Новости.

    «Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

    Он отметил, что «это могут быть десятки-сотни миллиардов», а всего крупных компаний, в которых можно было бы снизить долю государства, около 30.

    В октябре 2020 года Силуанов рассказывал, что государство может принять решение о приватизации компаний с госучастием помимо тех, приватизация которых уже предусмотрена в бюджете. Он подчеркивал, что этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения привлечения доходов в бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях.

    «Вы знаете, здесь есть разные точки зрения, но, мне кажется, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово», — добавил он (цитата по ТАСС).

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    Комментарии 7

    Гость21 Дек 2023 в 13:28
    Размечтался.
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