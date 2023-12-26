Мошенники обманули студентов Петербурга на полтора миллиона. Они предлагали бронь на квартиру и пропадали

Перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с арендой жилья. Два друга решили подзаработать, сдавая несуществующие квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 декабря.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться





Следствие установило, что два друга детства — 24-летний и 31-летний мужчины из деревни Агалатово Ленобласти, не имея стабильных заработков, решили организовать «бизнес». На популярном сайте с объявлениями они начали сдавать квартиры якобы от имени собственников. Согласно описаниям, квартиры находились в разных районах Петербурга и в пригороде. В объявлениях все указывалось наугад: планировка, этажность, состояние и цена. Фотографии злоумышленники находили в Интернете.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Людей привлекали более низкой ценой по сравнению с рыночной, а также возможностью проживать с животными. Для подтверждения своей личности злоумышленники всегда были готовы выслать фотографии паспортов, однако их они тоже находили в Интернете.



После того как покупателей заинтересовывал вариант, «риелторы» предупреждали, что желающих много, поэтому лучше всего закрепить за собой бронь — для этого необходимо было перевести предоплату в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Если покупатель соглашался и переводил деньги, злоумышленники блокировали его номер телефона, снимали объявление с сайта и больше не выходили на связь.



От действий обвиняемых пострадали 138 жителей города, большинство из которых — студенты, искавшие себе жилье для проживания во время учебы. Сумма ущерба в общей сложности составила почти 1,4 миллиона рублей.



Злоумышленников поймали еще в июле 2022 года. В ходе обысков по адресам их проживания оперативники изъяли 10 банковских карт, 26 мобильных телефонов, 23 сим-карты, 2 ноутбука, 3 планшета, флеш-карту и модем. Кроме того, младший из мошенников успел приобрести для своей возлюбленной Lexus за 1,7 миллиона рублей, на который правоохранители наложили арест для последующего возмещения ущерба.



Злоумышленники находятся под домашним арестом. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сейчас уголовное дело направили во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

