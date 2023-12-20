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    Полиция Петербурга задержала двух мужчин, которые хотели завладеть квартирой безработного пьющего приятеля

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    Полиция Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Они хотели забрать квартиру у безработного друга. О схеме рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 декабря.

    Камнем преткновения стала квартира на Наличной улице. Она осталась 44-летнему неработающему петербуржцу в наследство после смерти отца. Злоумышленники, зная, что их приятель ведет антиобщественный образ жизни, употребляет алкоголь и запрещенные вещества, решили завладеть этой квартирой.

    Установлено, что для этого они подключили своего знакомого из управления МВД по Московскому району, который организовал приезд мужчины в отдел полиции под предлогом обнаружения у него наркотиков. Там потерпевший якобы написал расписку, что оставляет квартиру в залог за фактически несуществующий долг. Вместе с этой распиской злоумышленники обратились в суд, чтобы переоформить имущество на себя.

    Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Двух петербуржцев задержали. 20 декабря по местам проживания всех фигурантов прошли обыски. Также задержан сотрудник полиции Московского района. В главке добавили, что в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел.

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