Полиция Петербурга задержала двух мужчин, которые хотели завладеть квартирой безработного пьющего приятеля

Полиция Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Они хотели забрать квартиру у безработного друга. О схеме рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 декабря.



Камнем преткновения стала квартира на Наличной улице. Она осталась 44-летнему неработающему петербуржцу в наследство после смерти отца. Злоумышленники, зная, что их приятель ведет антиобщественный образ жизни, употребляет алкоголь и запрещенные вещества, решили завладеть этой квартирой.

Установлено, что для этого они подключили своего знакомого из управления МВД по Московскому району, который организовал приезд мужчины в отдел полиции под предлогом обнаружения у него наркотиков. Там потерпевший якобы написал расписку, что оставляет квартиру в залог за фактически несуществующий долг. Вместе с этой распиской злоумышленники обратились в суд, чтобы переоформить имущество на себя.