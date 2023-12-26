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    Сайт Госдумы РФ переведут на китайский язык

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    Официальный сайт Государственной Думы России получит версию на третьем иностранном языке. Им станет китайский, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

    По словам Володина, отношения между Россией и Китаем развиваются динамично, и в КНР огромный интерес к РФ, тем более, что именно китайский сейчас является самым распространенным языком в мире по количеству носителей. Поэтому было принято решение запустить версию официального сайта Госдумы РФ на китайском языке, передает 26 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.

    В настоящее время сайт Госдумы доступен на двух иностранных языках: с 2018 года работает англоязычная версия, а с осени 2023 года — испанская.

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    Госдума РФВячеслав ВолодинКитайский язык
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