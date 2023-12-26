Сайт Госдумы РФ переведут на китайский язык

Официальный сайт Государственной Думы России получит версию на третьем иностранном языке. Им станет китайский, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.



По словам Володина, отношения между Россией и Китаем развиваются динамично, и в КНР огромный интерес к РФ, тем более, что именно китайский сейчас является самым распространенным языком в мире по количеству носителей. Поэтому было принято решение запустить версию официального сайта Госдумы РФ на китайском языке, передает 26 декабря пресс-служба нижней палаты парламента.

В настоящее время сайт Госдумы доступен на двух иностранных языках: с 2018 года работает англоязычная версия, а с осени 2023 года — испанская.