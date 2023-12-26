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    Иностранец задержан после ДТП на Токсовском шоссе, где перемололо «Форд»

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    После смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области задержан водитель автобуса. Ночью 26 декабря, как стало известно «Фонтанке», его поместили в ИВС.

    ДТП произошло 25 декабря около 6:40 на 9-м километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса (Токсовское шоссе), в районе поселка Кузьмоловский. По данным «Фонтанки», автобусом ПАЗ (судя по фото, это маршрутка № 680) управлял 53-летний гражданин Кыргызстана, состоящий на миграционном учете. Пассажиров в автобусе не было. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, автобус выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный «Форд Фьюжн». Его 65-летний водитель, петербуржец, погиб на месте.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водитель автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В этом году его дважды ловили на нарушениях ПДД.

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    Комментарии 25

    Гость26 Дек 2023 в 11:33
    Опять шерсть
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