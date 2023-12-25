Ford влетел под автобус по водительское сиденье на Токсовском шоссе. Есть погибший

Маршрутка попала в смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти утром 25 декабря. Погиб водитель встречной машины.
Авария произошла около 6:40 на 8 километре автодороги «Петербург — Матокса». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний водитель автобуса ПАЗ, следуя от Нового Девяткина в сторону Кузьмолово, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion под управлением 65-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте. Легковая влетела под переднюю часть автобуса по самое водительское сиденье — именно на водительскую сторону, судя по повреждениям, пришелся основной удар. Как видно на фото, в ДТП попала маршрутка №680. За рулем автобуса находился гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.