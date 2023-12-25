    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    737мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.94eur101.29

    Ford влетел под автобус по водительское сиденье на Токсовском шоссе. Есть погибший

    1156
    4 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Маршрутка попала в смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти утром 25 декабря. Погиб водитель встречной машины.

    Авария произошла около 6:40 на 8 километре автодороги «Петербург — Матокса». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний водитель автобуса ПАЗ, следуя от Нового Девяткина в сторону Кузьмолово, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion под управлением 65-летнего мужчины.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате ДТП водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте. Легковая влетела под переднюю часть автобуса по самое водительское сиденье — именно на водительскую сторону, судя по повреждениям, пришелся основной удар. Как видно на фото, в ДТП попала маршрутка №680. За рулем автобуса находился гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

    По факту произошедшего полиция проводит проверку.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с автобусомДТП на встречке
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    Гость25 Дек 2023 в 17:32
    Визовый режим.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close