Движение нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов приостановлено в центре Петербурга

В связи с невозможностью проезда по Дворцовому мосту от Университетской набережной движение автобусных маршрутов №№ 7, 10, 24, 191 и троллейбусных маршрутов №№ 1, 7, 10, 11 временно приостановлено, сообщает ГКУ «Организатор перевозок».
«Просим заранее планировать свой маршрут», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что в связи с невозможностью проезда по Конногвардейскому бульвару (нечетная сторона) движение автобусного маршрута № 2 временно приостановлено.
Вечером 25 декабря читатели «Фонтанки» тоже рассказывают о задержках в движении общественного транспорта.
«Час просидела в 191 автобусе на стрелке Васильевского. Большинство пассажиров вышли и пошли пешком. В итоге я тоже пошла пешком через Дворцовый. На мост транспорт не пускали. А мост пустой. Очень красиво», — пишет Лидия.
«Уже полчаса транспорт в центре (Университетская набережная в сторону Невского) стоит», — добавляет Наталия.
На момент публикации сервис «Яндекс. Навигатор» оценивает загруженность петербургских дорог на 7 баллов из десяти возможных. Это на 2 балла меньше, чем часом ранее. О чем петербургские водители пишут друг другу в предновогодних пробках — читайте здесь.