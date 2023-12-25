«Ведомости»: в России предложение вторичного жилья за год рухнуло на 20%

В России резко упало предложение вторичного жилья — за год показатель снизился на 17–20%. Такие данные приводит риелторская компания «Этажи», передают «Ведомости» 25 декабря.
По данным экспертов, на начало декабря 2023 года предложение вторичного жилья составило 651 680 квартир, тогда как в декабре 2022 года на продажу было выставлено 788 533 квартиры. Показатель стал одним из самых низких как минимум за последние два года, отмечают в компании.
Снижение подтверждают и другие эксперты. По одним данным, объем вторичного жилья на рынке год к году упал на 19,8%, с 1,3 млн до 1,08 млн. По другим — предложения по «вторичке» начали снижаться еще осенью, когда число выставленных на продажу квартир снизилось на 30% год к году.
Многие покупатели старались приобрести жилплощадь до повышения ставок, что также привело к сокращению предложения. Некоторые владельцы квартир временно снимают объявления с публикации и переносят сделки. На спрос повлияло также ограничение ЦБ на выдачу кредитов по «околонулевым» ставкам на покупку жилья в новостройках. При этом представители сайтов объявлений о продаже жилья отмечают повышение спроса на 9% по сравнению с прошлым годом.
По прогнозам экспертов, в 2024 году спрос на вторичном рынке продолжит снижаться. Собственники будут охотнее идти на снижение цены, а более понятной ситуация в этом сегменте станет только в апреле — мае. О снижении спроса на вторичное жилье в 2024 году сообщили и застройщики. Продажи могут снизиться на 25% или даже до 35%.
15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20 до 30%. Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей.