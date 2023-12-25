«Ведомости»: в России предложение вторичного жилья за год рухнуло на 20%

В России резко упало предложение вторичного жилья — за год показатель снизился на 17–20%. Такие данные приводит риелторская компания «Этажи», передают «Ведомости» 25 декабря.



По данным экспертов, на начало декабря 2023 года предложение вторичного жилья составило 651 680 квартир, тогда как в декабре 2022 года на продажу было выставлено 788 533 квартиры. Показатель стал одним из самых низких как минимум за последние два года, отмечают в компании.

Снижение подтверждают и другие эксперты. По одним данным, объем вторичного жилья на рынке год к году упал на 19,8%, с 1,3 млн до 1,08 млн. По другим — предложения по «вторичке» начали снижаться еще осенью, когда число выставленных на продажу квартир снизилось на 30% год к году.