Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ принесла в бюджет России дополнительно 30 трлн рублей

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже принесла в бюджет России дополнительно 30 триллионов рублей дохода. Такую сумму назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС 25 декабря.



По его словам, сделка, в которой участвует Россия, является результатом доверительного сотрудничества с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+. Договор стал одним из самых важных для производителей и потребителей энергии за последние 20 лет, считает Дмитриев.

«Это больше, чем $ 300 млрд наших активов, которые были заморожены за рубежом», — заключил глава РФПИ.