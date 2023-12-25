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    Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ принесла в бюджет России дополнительно 30 трлн рублей

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    Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже принесла в бюджет России дополнительно 30 триллионов рублей дохода. Такую сумму назвал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС 25 декабря.

    По его словам, сделка, в которой участвует Россия, является результатом доверительного сотрудничества с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+. Договор стал одним из самых важных для производителей и потребителей энергии за последние 20 лет, считает Дмитриев.

    «Это больше, чем $ 300 млрд наших активов, которые были заморожены за рубежом», — заключил глава РФПИ.

    В середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки. В апреле страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве превентивной меры для поддержания стабильности рынка.

    В июне участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. При этом Россия до конца 2024 года продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

    В ноябре за неделю Россия сократила экспорт нефти по морю до 2,7 млн баррелей в сутки, что стало минимальным значением с августа. Это произошло в преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 26 ноября в Вене, отмечали эксперты.

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