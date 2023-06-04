Новак: Россия продлит добровольное сокращение нефтедобычи до конца 2024 года

Россия до конца 2024 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 4 июня заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.
Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия.
Также сегодня стало известно, что участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия со следующего года должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн баррелей в сутки.
«Ведомости» отмечают, что в середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки.
В апреле страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве превентивной меры для поддержания стабильности рынка.
Президент РФ Владимир Путин в середине мая объяснял, что Россия сокращает добычу газа ради поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Он отмечал, что цена на газ «немножко припала», при этом добыча находится на «должном уровне», несмотря на ее сокращения. Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, говорил о том, что нефтегазовые доходы бюджета России отстают от годового плана.