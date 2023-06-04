Новак: Россия продлит добровольное сокращение нефтедобычи до конца 2024 года

Россия до конца 2024 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом 4 июня заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.



Аналогичное решение на заседании ОПЕК+ приняла Саудовская Аравия.



Также сегодня стало известно, что участники ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия со следующего года должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн баррелей в сутки.



«Ведомости» отмечают, что в середине марта ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти (с учетом газового конденсата) в России в 2023 году до 10,28 млн баррелей в сутки.

