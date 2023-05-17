Путин объяснил, зачем Россия сокращает добычу газа

Россия сокращает добычу газа ради поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Об этом 17 мая заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет РИА Новости.



По его словам, цена на газ «немножко припала», при этом добыча находится на «должном уровне», несмотря на ее сокращения. Путин отметил, что Россия находится в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+.



Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на совещании, что нефтегазовые доходы бюджета России отстают от годового плана. А не нефтегазовые доходы растут в плановом порядке. «Буквально на сегодня мы выполнили 30% примерно от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%. Пока еще есть временный, что называется, дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета», — сказал министр (цитата по «Коммерсанту»).