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    Путин объяснил, зачем Россия сокращает добычу газа

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    Россия сокращает добычу газа ради поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Об этом 17 мая заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пишет РИА Новости.

    По его словам, цена на газ «немножко припала», при этом добыча находится на «должном уровне», несмотря на ее сокращения. Путин отметил, что Россия находится в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+.

    Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на совещании, что нефтегазовые доходы бюджета России отстают от годового плана. А не нефтегазовые доходы растут в плановом порядке. «Буквально на сегодня мы выполнили 30% примерно от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%. Пока еще есть временный, что называется, дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета», — сказал министр (цитата по «Коммерсанту»).

    10 мая Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета. В отчете сказано, что нефтегазовая отрасль принесла 2,2 триллиона рублей, показав снижение на 52%. В ведомстве объяснили это «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа». При этом там видят, что динамика доходов «постепенно выходит на стабильную траекторию.

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