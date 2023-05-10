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    Минфин: нефтегазовые доходы снизились на 52%

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    Доходы бюджета России за январь — апрель снизились на 22% год к году. Расходы выросли на 26%.

    Министерство финансов России опубликовало предварительную оценку исполнения бюджета 10 мая. В отчете сказано, что нефтегазовая отрасль принесла 2,2 триллиона рублей, показав снижение на 52%. По данным Минфина, это «связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа». В пересчете на месяцы динамика доходов «постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)».

    При этом растут ненефтегазовые доходы бюджета, на 5% до суммы в 5,5 триллиона. Минфин говорит о нормализации динамики поступлений от оборотного налога и налога на прибыль.

    Всего же на данный момент бюджет получил 7,7 триллиона, что на 22% ниже аналогичного периода прошлого года. Расходы в первом квартале текущего года составили 11,2 триллиона, что больше на 26%.

    По итогам января — апреля бюджет был исполнен с дефицитом до 3,424 триллиона рублей.

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