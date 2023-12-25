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    «Выпуск автомобилей продолжается». Глава Минпромторга прокомментировал судьбу бывшего завода Nissan

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    Бывший завод Nissan в Петербурге не будут передавать другому собственнику после попадания «АвтоВАЗа» под санкции США. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает 25 декабря РИА Новости.

    «АвтоВАЗ» продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы», — сказал он.

    Бывший завод Nissan, с помпой перезапущенный под названием «Лада Санкт-Петербург», полноценно заработает лишь в следующем году, сообщил ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    С июня по ноябрь с конвейера сошло «более 100 автомобилей». Причина в санкциях, из-за которых китайский партнер перестал поставлять машинокомплекты для сборки. Само предприятие тоже сменило название и теперь именуется просто «Автозавод Санкт-Петербург». Но Максим Соколов не исключает, что в следующем году у предприятия будут новые партнеры и новые бренды.

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