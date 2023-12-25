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    ГИБДД рассказала, как будут работать МРЭО Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

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    Зарегистрировать машину, поменять права и получить другие услуги МРЭО в Петербурге и Ленинградской области можно будет и в новогодние каникулы. Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД будут закрыты на выходные не всю праздничную неделю.

    ГИБДД Петербурга и Ленобласти 25 декабря опубликовала график работы специализированных подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих регистрационно-экзаменационную деятельность:

    • с 1 по 2 января в отделениях будут нерабочие праздничные дни,
    • 3, 4 и 5 января все МРЭО Петербурга и Ленинградской области будут работать.

    Напомним, что новогодние каникулы 2023/24 года продлятся до 8 января включительно, первый официальный рабочий день в новом году будет 9 января. А 30 и 31 декабря в этом году выпали на субботу и воскресенье.

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    ПетербургЛенинградская областьГИБДДМРЭО ГИБДД
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