ГИБДД рассказала, как будут работать МРЭО Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

Зарегистрировать машину, поменять права и получить другие услуги МРЭО в Петербурге и Ленинградской области можно будет и в новогодние каникулы. Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД будут закрыты на выходные не всю праздничную неделю.
ГИБДД Петербурга и Ленобласти 25 декабря опубликовала график работы специализированных подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих регистрационно-экзаменационную деятельность:
- с 1 по 2 января в отделениях будут нерабочие праздничные дни,
- 3, 4 и 5 января все МРЭО Петербурга и Ленинградской области будут работать.
Напомним, что новогодние каникулы 2023/24 года продлятся до 8 января включительно, первый официальный рабочий день в новом году будет 9 января. А 30 и 31 декабря в этом году выпали на субботу и воскресенье.