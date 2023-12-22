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    Как мы будем отдыхать в новогодние каникулы: публикуем календарь

    Сохраните его, чтобы не выйти на работу раньше времени

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    Важно не только вовремя уйти в праздничный загул, но и вернуться из него без опозданий
    Важно не только вовремя уйти в праздничный загул, но и вернуться из него без опозданийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    До Нового года остались считаные дни — еще чуть-чуть, и наконец-то наступят долгожданные праздники. Обычно каждый год бурно обсуждается, стоит ли делать 31 декабря выходным днем. Решения по этому вопросу еще нет, но в этом году оно и не нужно — 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье.

    Сами каникулы продлятся до 8 января. В итоге отдыхать мы будем 10 дней: начнем 30 декабря и выйдем на работу 9 января. Специально для вас мы сделали январский календарь — сохраните, чтобы не потеряться в новогоднем кутеже.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    А у вас будут выходные в новогодние каникулы?

    Важно не только вовремя уйти в праздничный загул, но и вернуться из него без опозданий
    Важно не только вовремя уйти в праздничный загул, но и вернуться из него без опозданийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Виталий Калистратов / Городские порталы

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