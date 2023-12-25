Петербуржец отделался принудительными работами за расстрел Василисы

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Павла Фураева, признанного виновным в жестоком обращении с животными. Об этом 25 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Год назад после новогодних праздников Фураев во время ссоры с женой застрелил кошку Василису. История произошла на кухне одного из домов по улице Сантьяго-де-Куба. Мужчина достал свою пневматическую винтовку и дважды выстрелил питомцу в затылок, травмы привели к смерти кошки. Свидетелем расправы над Василисой стал ребенок.
Фураев вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, реальный срок в итоге был заменен на 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.