Петербуржец признал, что застрелил кошку Василису. Его не арестовали, несмотря на наличие другого питомца

В Петербурге не стали арестовывать мужчину, которого подозревают в том, что он застрелил свою кошку Василису на глазах у ребенка. Суд не убедил и тот факт, что в квартире живет еще одно животное.



О подробностях дела 26 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Об аресте просил следователь — напомнил, что история имеет широкий общественный резонанс, а фигурант живет со свидетелями и может на них давить. Также следствие опасается, что нехорошее может произойти с еще одним питомцем семьи.

