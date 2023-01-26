Петербуржец признал, что застрелил кошку Василису. Его не арестовали, несмотря на наличие другого питомца

В Петербурге не стали арестовывать мужчину, которого подозревают в том, что он застрелил свою кошку Василису на глазах у ребенка. Суд не убедил и тот факт, что в квартире живет еще одно животное.
О подробностях дела 26 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Об аресте просил следователь — напомнил, что история имеет широкий общественный резонанс, а фигурант живет со свидетелями и может на них давить. Также следствие опасается, что нехорошее может произойти с еще одним питомцем семьи.
Суд рассудил иначе: арест — самая серьезная мера пресечения, а фигурант имеет гражданство РФ, ранее в незаконных делах замечен не был, работает, воспитывает ребенка, зарегистрирован в Петербурге, имеет постоянное место жительства. Суд добавил, что обвинение мужчине не предъявляли, присутствие ребенка при смерти кошки — квалифицирующий признак, а общественный резонанс вообще не имеет правовой оценки. Кроме того, петербуржец признал вину и раскаялся.
Как писала «Фонтанка», кошка погибла ночью 19 января в квартире на улице Сантьяго-де-Куба. Хозяйка животного заявила, что муж угрожал ей пневматическим ружьем и пять раз выстрелил в кошку. Якобы на этот поступок его могла толкнуть ревность. Возбуждено дело о жестоком обращении с животными.