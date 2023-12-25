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    В Стрельне разоружили преподавателя. Он стрельбой отпугивал полуночников от машины

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    Шумной выдалась воскресная ночь в Петродворцовом районе Петербурга. Для педагога с травматическим пистолетом она закончилась поездкой в отдел полиции.

    Первым о стрельбе на Орловской улице в Стрельне полицейским сообщил 33-летний житель посёлка Горбунки. В четвёртом часу ночи он не разминулся с вооружённым незнакомцем, который, с его слов, сулил скорые неприятности и палил в воздух.

    Когда на место помчал наряд, в экстренные службы позвонила 23-летняя жительница Стрельны, которой не посчастливилось столкнуться с тем же грубияном. Звук выстрела она услышала на Орловской, поравнявшись с серой машиной. Со слов девушки, появившийся в дверях парадной человек пригрозил, что, если от автомобиля не отойдут, то стрелять он будет прицельнее.

    Нарушителя ночной тишины полицейские нашли по горячим следам. Травматический пистолет изъяли у 39-летнего местного жителя — педагога колледжа. По предварительной информации, он преподаёт поварское дело. С документами на оружие у мужчины всё в порядке: есть разрешение и на пистолет, и на охотничье ружьё. После опроса его отпустили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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