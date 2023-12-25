В Стрельне разоружили преподавателя. Он стрельбой отпугивал полуночников от машины

Шумной выдалась воскресная ночь в Петродворцовом районе Петербурга. Для педагога с травматическим пистолетом она закончилась поездкой в отдел полиции.



Первым о стрельбе на Орловской улице в Стрельне полицейским сообщил 33-летний житель посёлка Горбунки. В четвёртом часу ночи он не разминулся с вооружённым незнакомцем, который, с его слов, сулил скорые неприятности и палил в воздух.



Когда на место помчал наряд, в экстренные службы позвонила 23-летняя жительница Стрельны, которой не посчастливилось столкнуться с тем же грубияном. Звук выстрела она услышала на Орловской, поравнявшись с серой машиной. Со слов девушки, появившийся в дверях парадной человек пригрозил, что, если от автомобиля не отойдут, то стрелять он будет прицельнее.

