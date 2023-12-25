Со стройки рядом с «домом Ирен Адлер» в Петербурге в реанимацию увезли рабочего

Полиция Петроградского района устанавливает обстоятельства, при которых рабочий упал на стройке и попал в реанимацию.
Сообщение о ЧП на Боковой аллее, 11, поступило в единую службу 112 накануне около половины шестого вечера, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. Когда наряд прибыл на место, то никого уже не нашел. Но вскоре из Мариинской больницы поступило сообщение о том, что от указанного адреса к ним привезли 39-летнего иностранца с травмами головы и переломами. По предварительной информации, он упал с высоты трех метров.
Инцидент произошел рядом с печально известной дачей Гаусвальд, более известной как «дом Ирен Адлер» из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».