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    Со стройки рядом с «домом Ирен Адлер» в Петербурге в реанимацию увезли рабочего

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    Полиция Петроградского района устанавливает обстоятельства, при которых рабочий упал на стройке и попал в реанимацию.

    Сообщение о ЧП на Боковой аллее, 11, поступило в единую службу 112 накануне около половины шестого вечера, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. Когда наряд прибыл на место, то никого уже не нашел. Но вскоре из Мариинской больницы поступило сообщение о том, что от указанного адреса к ним привезли 39-летнего иностранца с травмами головы и переломами. По предварительной информации, он упал с высоты трех метров.

    Инцидент произошел рядом с печально известной дачей Гаусвальд, более известной как «дом Ирен Адлер» из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

    Дача Гаусвальд — одно из первых зданий в стиле модерн на Каменном острове, построенное по проекту популярных тогда молодых архитекторов Владимира Чагина и Василия Шене. Последний определял стиль так: «с преобладанием мотивов американских деревянных построек». Впоследствии, в 1910 и 1916 годах дача претерпела перестройки. Узнаваемость на уровне Советского Союза и даже за границей она приобрела после выхода фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», именно это здание «играло» роль дома Ирен Адлер. Кроме того, оно фигурировало в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», «Без семьи» и «Марица».

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