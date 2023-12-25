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    Дама на «Калине» догнала «Шаран» на Киевском шоссе. Пострадали её дети

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    Два аккуратных водителя столкнулись в воскресенье в Пушкинском районе Петербурга. Подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 25 декабря.

    ДТП произошло 24 декабря около 11:50 на пересечении Красносельского и Киевского шоссе, на Карлинском путепроводе. По предварительным данным, 40-летняя жительница Тосненского района на «Ладе Калине», неправильно выбрав дистанцию, врезалась в попутный «Фольксваген Шаран» под управлением 43-летнего жителя Красного Села. Пострадали два человека — несовершеннолетние пассажиры «Лады», судя по всему, дети водителя. Мальчик, которому несколько дней назад исполнилось 5 лет, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У его 11-летней сестры — те же повреждения плюс ушиб передней стенки грудной клетки и ушиб почки. Оба ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

    Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью). Оба водителя, по данным «Фонтанки», в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекались.

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    Комментарии 5

    Гость25 Дек 2023 в 11:27
    Зато шипы.
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