Дама на «Калине» догнала «Шаран» на Киевском шоссе. Пострадали её дети

Два аккуратных водителя столкнулись в воскресенье в Пушкинском районе Петербурга. Подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 25 декабря.
ДТП произошло 24 декабря около 11:50 на пересечении Красносельского и Киевского шоссе, на Карлинском путепроводе. По предварительным данным, 4
Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью). Оба водителя, по данным «Фонтанки», в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекались.